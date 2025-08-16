Arrestaron a Gastón Zárate, el "perejil" del caso Dalmasso: Lo acusan de asesinar a un hombre

En las últimas horas la Policía de Córdoba arrestó a Gastón Zarate, el hombre conocido como "el perejil" del caso Nora Dalmasso, la mujer que fue asesinada el 26 de noviembre de 2006 en Río Cuarto, Córdoba. En esta ocasión, lo acusan de asesinar a un hombre.

Durante la tarde de este sábado -y en el medio de una riña- el acusado habría atacado a un hombre de unos 37 años con un hierro de unos 40 centímetros, hecho que por el que perdió la vida. El crimen ocurrió en el complejo "El águila", de la mencionada ciudad cordobesa.

Se recuerda que Zarate trabajaba como pintor en la casa de Dalmasso al momento del hecho, y fue acusado de violación seguida de homicidio. Sin embargo, no existían pruebas concluyentes en su contra, por lo que fue absuelto.