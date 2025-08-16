Messi entró en el complemento y le dio la victoria al Inter Miami ante el campeón Galaxy

Inter Miami venció 3-1 a Los Ángeles Galaxy en el Chase Stadium y volvió a mostrar el peso de sus figuras. El conjunto de Javier Mascherano encontró la clave en el segundo tiempo con el ingreso de Lionel Messi y De Paul que cambiaron el rumbo del partido. Además, anotó Suarez.

EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS 🐐😮‍💨 pic.twitter.com/4LR4I0m1DZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025