Messi entró en el complemento y le dio la victoria al Inter Miami ante el campeón Galaxy

Deportes16/08/2025
Messij

Inter Miami venció 3-1 a Los Ángeles Galaxy en el Chase Stadium y volvió a mostrar el peso de sus figuras. El conjunto de Javier Mascherano encontró la clave en el segundo tiempo con el ingreso de Lionel Messi y De Paul que cambiaron el rumbo del partido. Además, anotó Suarez. 

