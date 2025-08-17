Juventud Antoniana vs Sportivo San Martín de Formosa: El ingreso se habilitará a partir de las 15.30

Deportes17/08/2025InformateSaltaInformateSalta
operativo estadio martearena
Imagen ilustrativa.

Se desplegará hoy en el estadio Martearena con la participación de más de 380 efectivos. Las puertas de acceso al público se habilitarán a partir de las 15 horas, mientras que el partido comenzará a las 16.30.

En el marco del Torneo Federal A, la Policía de Salta, a través del Centro de Coordinación Operativa, diagramó la cobertura de seguridad para el encuentro futbolístico entre el Centro Juventud Antoniana y el Club Sportivo San Martín (Formosa), que se llevará a cabo esta tarde a las 16.30 horas en el estadio Padre Ernesto Martearena.

El dispositivo está planificado en tres fases y contará con la participación de más de 380 efectivos pertenecientes a Unidades Especiales, áreas operativas e investigativas de los Distritos de Prevención 1 y 10 de Capital.

River PlateTras sus compromisos internacionales, River y Godoy Cruz chocan en el Monumental

En cuanto al ingreso, las puertas estarán habilitadas a partir de las 15 horas, por lo que se solicita al público asistir con antelación. Se utilizarán aplicativos de identificación y verificación de antecedentes personales mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. Además, se implementarán filtros de control donde se requerirá DNI y entrada en formato físico.

En este sentido, se informa que por la puerta 00 ingresarán personas con discapacidad, prensa, plantel, palquistas y dirigentes visitantes.

Asimismo, se recuerda que no se permitirá el ingreso de pirotecnia, paraguas u otros elementos que representen un riesgo para la integridad física de las personas.

El evento se disputará únicamente con público local.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día