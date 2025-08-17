Juventud Antoniana vs Sportivo San Martín de Formosa: El ingreso se habilitará a partir de las 15.30

Se desplegará hoy en el estadio Martearena con la participación de más de 380 efectivos. Las puertas de acceso al público se habilitarán a partir de las 15 horas, mientras que el partido comenzará a las 16.30.

En el marco del Torneo Federal A, la Policía de Salta, a través del Centro de Coordinación Operativa, diagramó la cobertura de seguridad para el encuentro futbolístico entre el Centro Juventud Antoniana y el Club Sportivo San Martín (Formosa), que se llevará a cabo esta tarde a las 16.30 horas en el estadio Padre Ernesto Martearena.

El dispositivo está planificado en tres fases y contará con la participación de más de 380 efectivos pertenecientes a Unidades Especiales, áreas operativas e investigativas de los Distritos de Prevención 1 y 10 de Capital.

En cuanto al ingreso, las puertas estarán habilitadas a partir de las 15 horas, por lo que se solicita al público asistir con antelación. Se utilizarán aplicativos de identificación y verificación de antecedentes personales mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. Además, se implementarán filtros de control donde se requerirá DNI y entrada en formato físico.

En este sentido, se informa que por la puerta 00 ingresarán personas con discapacidad, prensa, plantel, palquistas y dirigentes visitantes.

Asimismo, se recuerda que no se permitirá el ingreso de pirotecnia, paraguas u otros elementos que representen un riesgo para la integridad física de las personas.

El evento se disputará únicamente con público local.