De la cordillera a la inmortalidad: Un superhéroe argentino y distinto

Cada 17 de agosto, la Argentina recuerda al General José de San Martín, considerado uno de los próceres más grandes de la historia nacional y de América Latina. En 1850, a los 72 años, fallece en su casa de Boulogne-sur Mer (Francia) y sus restos fueron repatriados en 1880. Actualmente descansan en el mausoleo de la Capilla Nuestra Señora de la Paz, en la Catedral Metropolitana

Nacido en Yapeyú (actual provincia de Corrientes) en 1778, San Martín fue militar, estratega y líder indiscutido en la lucha por la independencia. Su figura trascendió las fronteras argentinas al impulsar la libertad de Chile y Perú, consolidando el sueño de una América libre del dominio español.

Conocido como el “Padre de la Patria” y el “Libertador de América”, San Martín se destacó no solo por sus batallas victoriosas —como Chacabuco y Maipú— sino también por su visión política y humanista. Renunció al poder en favor de los pueblos que ayudó a liberar y eligió el exilio en Francia, donde falleció en 1850.

Frases célebres de San Martín

“Seamos libres y lo demás no importa nada”.

“La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien”.

“Una derrota peleada vale más que una victoria casual”.

“Mi sable jamás saldrá de la vaina por opiniones políticas”.

“Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

San Martín, un héroe humano

El historiador Felipe Pigna lo recordó en una entrevista definiéndolo como un “súper héroe humano”, subrayando que su grandeza no radicaba en lo sobrenatural, sino en su capacidad de liderazgo, sacrificio y compromiso con la libertad de los pueblos.