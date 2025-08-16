Golpe al contrabando: Intentaron huir de los controles y abandonaron millonario cargamento

Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron un total de 19.950 paquetes de cigarrillos de origen extranjero en dos procedimientos realizados en localidades de Misiones. Ambos casos tuvieron un denominador común: los vehículos involucrados huyeron de los controles y fueron hallados abandonados, con la mercadería en su interior.

El primer operativo se llevó a cabo sobre el kilómetro 60 de la Ruta Provincial Nº 17, cuando personal del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” detectó dos automóviles que ignoraron las señales de detención. Uno de los rodados embistió el puesto de control y se dirigió hacia Dos Hermanas. Minutos más tarde, fue encontrado vacío a un costado del camino, con 11.450 atados de cigarrillos y con pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

El segundo procedimiento estuvo a cargo del Escuadrón 10 “Eldorado”. Sobre el kilómetro 23 de la misma ruta, otro automóvil evadió el control y, tras una breve persecución, fue hallado sin ocupantes y con 8.500 paquetes de cigarrillos distribuidos en 17 cajas. También presentaba pedido de secuestro por robo en La Matanza, Buenos Aires.

Intervinieron el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, que ordenaron el secuestro de la mercadería y de los vehículos, en el marco de la Ley 22.415 del Código Aduanero.