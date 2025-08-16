Tartagal: Vecino con identidad reservada cuenta que lo despertaron gritos y 5 balazos

La madrugada de este sábado volvió a encender las alarmas en Tartagal, cuando un vehículo que trasladaba a dos jóvenes mujeres fue atacado a tiros en barrio Norte Grande, dejando a un joven y a una de las pasajeras hospitalizados.

El ataque ocurrió cerca de las 6:00, cuando otro automóvil se acercó y abrió fuego. El conductor recibió un disparo en la pierna derecha, mientras que la joven sufrió tres impactos en una pierna y debió ser intervenida quirúrgicamente.

El hecho se produce apenas una semana después del violento episodio registrado entre General Mosconi y Tartagal, donde un enfrentamiento armado entre dos hombres derivó en un doble crimen, el robo de una motocicleta y una persecución policial que terminó con el sospechoso muerto. En esa oportunidad, las autoridades secuestraron un arma de fuego y abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Vecinos y familiares de las víctimas advirtieron que este tipo de ataques armados eran poco frecuentes en la ciudad y reclamaron medidas urgentes para frenar la escalada de violencia. La policía trabaja para identificar a los responsables y revisa cámaras de seguridad de la zona.