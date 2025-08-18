¡Alarmante contaminación! Detectan botellas con orina en el Cono de Arita

Un hecho lamentable salió a la luz en las últimas horas desde uno de los lugares más emblemáticos de nuestra Puna salteña El Cono de Arita.

Resulta que un gurpo de ambientalistas denominados @ambienta_listos se encontraba recorriendo la zona y comenzaron a divisar botellas y bidones con un líquido amarillento, al inspeccionar, confirmaron que el líquido era orina.

Entienden los ambientalistas, que se trata de un accionar de choferes que circulan por la zona y realizan sus necesidades en estas botellas, no tomando mejor decisión que arrojarlas a la naturaleza, causando un gran impacto no solo por el plástico sino por la misma orina que es altamente contaminante, sobre todo para trabajadores de la municipalidad de San Antonio y obreros de las minas, que trabajan en conjunto limpiando la zona, viendose obligados a levantar estos desechos.

Desde el grupo se expresaron y dejaron un video en sus redes sociales a fin de que la situación se conozca y se tome conciencia al respecto.

"Salta no está tan linda con estas actitudes. Cambiemos de mentalidad. Cuidemos Salta, cuidemos el planeta".

El sector al que se refiere el referente del grupo esta comprendido entre Tolar Grande y el Cono de Arita, asegurando que en un tramo de 5 kilómetros habían recogido alrededor de 1500, pero advirtió que hay muchas más.

"Necesitamos un cambio de actitud, de mentalidad, para que no sea tan liviano ensuciar".