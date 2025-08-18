Kinesiólogos del Milagro necesitan de la solidaridad salteña: Cómo ayudar

Transitando mediados de agosto El Milagro se encuentra cercano, lo cual se visibiliza con los fieles que empiezan a prepararse.

En este caso los que cuidan de la salud y traen un alivio a los peregrinos en su camino al Señor y la Virgen, son los Kinesiólogos del Milagro, quienes prestan su conocimiento, cuerpo y fe en esta vocación en servicio del otro.

La Licenciada Liliana Pastor comentó al móvil de CNN Radio Salta que este año van a estar nuevamente al servicio de los peregrinos con 16 puestos de asistencia desde el 7 de septiembre en Iturbe hasta el 14 en Salta Capital.

“Estamos ya abocados a esta tarea tan linda que nos toca todos los años”.

Si bien cuentan con 163 profesionales registrados para este Milagro, siempre llegan a los 200, además este año contaran con la participación de estudiantes de Kinesiología de la UCASAL, convocando a quienes quieran sumarse a comunicarse a través de Instagram o Facebook: Kinesiólogos del Milagro.

“Estamos preparando todo y a pleno con la campaña de donación que pedimos a la comunidad salteña que nos ayude, porque se logra gracias a la voluntad de muchas personas de profesionales que brindan su trabajo gratuito y solidario, sus vehículos, combustibles para llegar a lugares, y a nuestros pacientes y a la comunidad que nos lleva todo lo necesario para la asistencia” comentó la Licenciada.

Así llama a la solidaridad de los corazones salteños, quienes puedan colaborar pueden hacerlo en la Asociación en Las Heras 44 a la vuelta del Convento San Bernardo de 8 a 16 hs. o en el Colegio de Kinesiólogos en 12 de Octubre 801 de 8 a 14 h.

Necesitan guantes, alcohol, algodón, cremas o aceites, elementos de curación, gasas, yodo, curitas, protectores y toallitas femeninas que usan como platillas, botellitas de agua, golosinas, etc.

Recuerdan siempre a su colega, amigo y miembro de Kinesiólogos del Milagro, David Corimayo: “Este año vamos a hacer un trabajo fuerte en honor a nuestro colega y amigo David. Su pérdida nos generó mucho dolor, tristeza (…) fue impactante para nuestra profesión y grupo, vamos a salir adelante y vamos como todos los años a hacer nuestra tarea por nuestro compromiso con el Señor y la Virgen del Milagro” finalizó.