Milagro: Advierten que cardíacos e hipertensos deberían evitar la peregrinación

Como venimos advirtiendo hace algunas semanas, los grupos de peregrinos de toda la provincia ya empezaron a preparse para llegar a la Catedral Basílica de Salta, ante los pies de nuestro Señor y la Virgen del Milagro, pero el peregrinar no es algo que puedan realizar todas las personas sobre todo cuando deben cambiar de altura o transitar caminos sinuosos y por mucha cantidad de días.

En tal sentido, desde el grupo de Peregrinos a Pie de la Puna Salteña "Sr. y Virgen del Milagro" decidieron, a través de su cuenta oficial de Facebook, subir distintas recomendaciones e información, pero en particular la del "Médico" Peregrino, especialista en cirugía general y medicina hiperbárica, Edgardo León quien pidió tomar conciencia a la hora de peregrinar y tener en cuenta nuestras limitaciones física o de salud "

"Tenemos que tener en cuenta y estar preparados, sobre todo espiritualmente, porque esto no se trata de una carrera, no se trata de un desafío físico, es una cuestión de Fe tratar de llegar desde San Antonio de los Cobres hasta acá es todo un desafío. Es un desafío de Fe".

El profesional advirtió en su publicacón: "La gente que vive en San Antonio de los Cobres, tiene la posibilidad de estar adapatado a la altura, nosotros que tenemos que subir desde la ciudad de Salta hacia la altura, podemos sufrir la enfermedad, el mal de altura, que consiste en dolores de cabeza, puede ser simplemente eso, puede pasar naúseas, vómitos, desmayos y falta de oxígeno, es por esto que recomiendo que personas adultas o que no tengan la capacidad física adecuada, no se expongan a la altura, pueden sufrir descomposturas, caídas, golpes, innecesarios si no están en buen estado de salud".

Puntualizó que en particular la peregrinación desde San Antonio de los Cobres, que tiene una duración de 4 días es peligrosa para persona con enfermedades de base o crónoicas "una persona que es cardíaca, tiene hipertensión, es asmática, yo lo recomiendo que no lo hagan, las personas embarazadas o con bebés tampoco suban, no pueden transportar un carrito durante 4 días, es un esfuerzo físico muy grande".

Finalmente León agregó: "A los que podemos subir, recomiendo hacerse un control médico previo, para uqe un profesional le diga, sí, puede subir. Si te dan el visto bueno, que puedes subir, además de ropa abrigada y adecuada, que lleves una buena hidratación y buen equpo de primeros auxilios, como analgésicos, vendas, apósito y todo esto se va ayudar a sentirte mejor".

Cabe recordar que la peregrinación de San Antonio partirá a las 0 hora del día 11 de Septiembre posterior a la misa para hacer su ingreso a la Catedral Basílica el día 15 de Septiembre.

A quienes quieran recibir mayor información pueden ingresar a la cuenta oficial del grupo llamada Peregrinos a Pie de la Puna Salteña "Sr. y Virgen del Milagro", Oficial.