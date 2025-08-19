Juicio por el femicidio de Nuri Klimasauskas: Declararon los amigos y familiares del acusado

Siguen las testimoniales en el juicio por el femicidio de Nahir "Nuri" Klimasauskas de 27 años, ocurrido en febrero de 2023, cuando su cuerpo fue encontrado en el patio interno de un edificio céntrico de Orán. El hombre con quien mantenía una relación de pareja está siendo juzgado como presunto autor de su muerte.

Los fiscales penales Claudia Carreras y Pablo Cabot representan al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito. El acusado, Gustavo García Viarengo, enfrenta cargos por homicidio doblemente calificado, tanto por la relación de pareja como por mediar violencia de género, en perjuicio de la joven.

Tras un cuarto intermedio dispuesto el martes pasado, el debate se reanudó este lunes para continuar con la ronda de testimoniales. Durante la jornada prestaron declaración seis testigos, cinco de ellos amigos y familiares del acusado citados por la defensa técnica, y uno citado por la Fiscalía.

El Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos, dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta las 13 hs de este martes, cuando continuará la ronda de testimoniales. Por disposición del Tribunal y a pedido de la defensa, la audiencia está siendo grabada.

El juicio sigue en curso y permite avanzar en la reconstrucción de los hechos, mientras la justicia analiza todas las pruebas y declaraciones para determinar responsabilidades.