Salta tras la inconstitucionalidad del veto a la Ley de Discapacidad: “Seguimos en la lucha”

El referente de TGD Padres TEA en Salta, Luis González, celebró el fallo del juez federal de Campana que declaró inconstitucional el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. “Nosotros siempre dijimos que el veto era inconstitucional, nos parecía insólito que en 2025 se tuviera que sancionar una ley para garantizar derechos básicos, cuando Argentina es parte de tratados internacionales sobre derechos de niños y personas con discapacidad”, afirmó en diálogo con InformateSalta.

González destacó que la resolución judicial es un alivio después de meses de reclamos, aunque aclaró que todavía no se sienten efectos concretos. “Es una buena entre tantas malas, porque seguimos con centros al borde de cerrar, con prestadores que dejan de atender o cobran plus, y con pensiones que se quitan en una verdadera cacería de brujas. Nada de eso se solucionó todavía”, señaló.

El dirigente cuestionó también la falta de respuestas del Gobierno nacional. “Que tengamos que llegar a hacer recursos de amparo contra el presidente muestra la gravedad de la situación. Nosotros ya no creemos nada de este gobierno”, aseguró.

Por último, llamó a la sociedad a no olvidar la postura de cada dirigente en este debate. “Esperemos que los salteños tengamos memoria a la hora de votar. Hay que recordar quiénes apoyaron y quiénes votaron en contra de las personas con discapacidad, de los jubilados y del pueblo. Una noticia no puede tapar a la otra”, concluyó.