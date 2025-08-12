Avanza el juicio por el femicidio de Nuri: “La familia no busca venganza sino justicia”

El abogado querellante en el juicio por el femicidio de Nahir "Nuri" Klimasauskas, el Dr. Matías Adet, se refirió en InformateSalta al desarrollo de las audiencias en Orán. El acusado, Gustavo García Viarengo, declaró al igual que la madre de la víctima.

Adet evitó dar detalles puntuales sobre la producción de pruebas, pero afirmó: “Tristemente, pero en forma positiva, se sigue confirmando la postura que nosotros tenemos, para nosotros está confirmada y comprobada”.

"La familia está concentrada en el juicio, está más abocada al desarrollo del debate y a la evaluación de las pruebas"

Sobre el objetivo de la querella, el abogado explicó que “la familia de Nahir no busca ni venganza ni revancha, sino justicia” y que esperan “una sentencia condenatoria como consecuencia de la comprobación de la autoría criminal del imputado”.

También agradeció el acompañamiento de la gente, aunque aclaró que la familia está concentrada en el juicio: “Se toman como es de esperar el caso con absoluta seriedad y están más abocados al desarrollo del debate y a la evaluación de las pruebas, más allá de las expresiones en redes sociales o medios de comunicación”.

Este lunes se reanudó la audiencia con la recepción de testimoniales vinculadas al círculo cercano de la víctima y el acusado. Cinco testigos declararon ante el Tribunal de Juicio de Orán, integrado por las juezas Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos.

El debate continuará este martes 12 con nuevas declaraciones, en un proceso grabado por disposición del Tribunal y a solicitud de la defensa técnica del acusado.