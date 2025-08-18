Día de la Prevención de Incendios Forestales: “Eviten encender fogatas y quemar basura”

En el marco del Día de la Prevención de Incendios Forestales, el director de Bomberos de la Policía de Salta, Waldo Mercado, destacó el trabajo articulado que llevan adelante junto a distintos organismos para enfrentar la temporada de mayor riesgo. “Nosotros trabajamos de manera coordinada con áreas de Defensa Civil, Prevención y Emergencia municipal, los cuarteles de bomberos voluntarios y otros brigadistas”, señaló en diálogo con InformateSalta.

Mercado recordó que la temporada comenzó en agosto con incendios significativos alrededor de la ciudad. “Pudimos extinguirlos y nos permitió seguir en alerta. Hoy estamos con los recursos necesarios y con el personal de apresto, listos para operar en cualquier circunstancia y comunicados con el resto de las agencias para intervenir todos juntos”, explicó.

"Disponemos de los recursos tanto humanos como logísticos para trabajarlos"

El funcionario remarcó que hasta ahora el siniestro más grande fue el del 1° de agosto, que obligó a un despliegue simultáneo de todas las agencias. En cuanto a los próximos días, advirtió que esperan la llegada del viento zonda, aunque de menor intensidad. “Esperamos que sea beneficioso para nosotros, algo destacable es que disponemos de los recursos tanto humanos como logísticos para trabajarlos”, dijo.

Sobre el período de riesgo, Mercado indicó: “Comúnmente las alertas se extienden hasta finales de septiembre, tiene que ver mucho con la vegetación y la humedad”. En este sentido, pidió colaboración a la comunidad. “Es fundamental que eviten encender fogatas, quemar basura frente al domicilio o en el fondo del patio, que eviten que los niños jueguen con fuego o arrojar colillas desde el auto. Ante cualquier incendio de pastizales, hay que dar aviso inmediato al 911 para que el sistema de emergencia envíe al personal adecuado”.

Finalmente, hizo referencia a los casos de intoxicación por monóxido de carbono durante el invierno. “Hemos registrado personas que han perdido la vida, no obstante, los indicadores han disminuido. Esto tiene que ver con las campañas de concientización que llevamos adelante en conjunto entre todas las agencias”, concluyó.