Caso Julieta Prandi: "El fallo representa un caso histórico de la violencia sexual en vínculos de pareja"

En lo que va de 2025, Salta registra ocho muertes violentas o dudosas relacionadas con mujeres, de las cuales tres fueron femicidios caratulados provisoriamente y cinco se encuentran en investigación, según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. La situación volvió a poner en foco la problemática de la violencia de género tras la reciente muerte de Graciela, una mujer desaparecida y la condena del exmarido de Julieta Prandi por abuso sexual y violencia.

Desde InformateSalta, dialogamos con Malvina Gareca, coordinadora de Mumala en Salta y concejal para analizar este contexto.

Destacó que la violencia de género “no distingue clase social, profesión ni edad”, y que afecta de manera constante y sistemática a las mujeres. Sobre el caso de Julieta Prandi, consideró que el fallo judicial representa un caso histórico de la violencia sexual en vínculos de pareja, un fenómeno que muchas veces se pone en duda y que genera temor a denunciar.

“Muchas mujeres que deciden denunciar son revictimizadas durante los procesos judiciales, que suelen ser largos y complejos. Mientras tanto, la persona violenta permanece libre, ejerciendo violencia sobre ellas y, en ocasiones, sobre sus hijos”, advirtió Gareca.

La coordinadora de Mumala también señaló la importancia de visibilizar todos los casos, y de fortalecer los mecanismos judiciales para que las denuncias sean atendidas con rapidez y seriedad. “La justicia debe garantizar que todas las mujeres puedan denunciar sin sentirse abandonadas ni revictimizadas”, remarcó.

Gareca alertó, además, sobre la negación de la violencia de género a nivel nacional y los intentos de instalar proyectos sobre falsas denuncias, que según ella buscan “poner en duda la voz de quienes se animan a denunciar y frenar avances en políticas públicas”.

En este marco, la especialista insistió en la necesidad de mantener y reforzar políticas provinciales de prevención y atención, especialmente en regiones del norte de Salta, donde la violencia de género históricamente registra altos índices. Asimismo, subrayó el rol de los medios para tratar el tema con seriedad y visibilidad, más allá de la repercusión mediática de casos específicos.

“Si no tuviéramos estas políticas y acompañamiento, la situación sería mucho peor. Es clave sostener los avances logrados y seguir trabajando para prevenir y erradicar la violencia de género”, concluyó Gareca.