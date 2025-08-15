Orán: Investigan un incendio intencional en una casa de madera

Sociedad15/08/2025
incendio

En horas de la tarde del día de ayer, un voraz incendio consumió por completo una vivienda de madera deshabitada, ubicada en calle Italia y Los Sauces, en el barrio Taranto de Orán.

Al lugar acudió el Móvil 10 de los Bomberos Voluntarios de Orán, quienes trabajaron rápidamente para sofocar las llamas. A pesar de los esfuerzos, las pérdidas materiales fueron totales.

Según las primeras informaciones, se presume que el fuego habría sido intencional, ya que la vivienda no contaba con servicio de energía eléctrica ni gas natural.

El hecho causó preocupación entre vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades al ver el humo y las llamas. Las causas y posibles responsables del incendio están siendo investigados.

