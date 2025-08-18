Habló Tania, la azafata vinculada a Demichelis en la ruptura con Evangelina Anderson

Habló la mujer señalada como la tercera en discordia en la separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson.

Habló la mujer señalada como la tercera en discordia en la separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson.

Martín Demichelis y Evangelina Anderson se separaron luego de varios intentos por recuperar la pareja. Fue la modelo quien confirmó la ruptura amorosa con el padre de sus tres hijos. En el medio, se habló de infidelidad. Al DT lo relacionaron con una azafata llamada Tania que ahora rompió el silencio: "Lo conocí en un vuelo".

Tania estuvo en A La Tarde (América TV) donde dio más detalles de cómo fue que Demichelis se acercó a hablarle en pleno vuelo y hasta confirmó que él le dio que estaban en crisis con Anderson. "Me dijo ’me podrías llevar un té’". "Fueron tres vuelos, en el tercero fue un ’hola’. Llevábamos al equipo a Mendoza. Interactuamos más. Me volvió a pedir un té y él se acercó a pedirme un mate. Le pregunté a mi jefa y me dijo que sí. Tomamos mate y nos pusimos a hablar".

Martín Demichelis y Evangelina Anderson.

Luis Ventura le consultó en qué fecha fue esa información. "Fue en 2023", contestó la azafata. "Con el último mate me pidió el teléfono", agregó Tania. "Nunca me había pasado", confesó la joven.

"Cuando lo conocí, me gustaba un 11. Es un hombre que llamaba la atención", dijo Tania sobre Demichelis, que aún seguía casado y junto a Evangelina Anderson.

Tania, la azafata relacionada a Martín Demichelis.

Lo más fuerte de la entrevista fue cuando la azafata reveló que tuvo intimidad con Martín Demichelis: "Nos vimos en un hotel... y ya me gustaba 30". "Fue mágico", definió su historia con el ex DT de River. "Charlamos y nos reímos un montón", sostuvo.

"Nuestra relación duró 9 meses. Hablábamos de deportes, de cosas que sucedían en el club", contó Tania y confirmó que conoció el departamento de Puerto Madero y que incluso entró a la concentración cuando el DT estaba en River. /Pronto