Moreno llega al Senado con una prioridad clara: Ampliar el camino de cornisa

A solo días de asumir como senador provincial por el departamento La Caldera, el intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, repasó su gestión y habló del nuevo desafío que comenzará el próximo 11 de diciembre, luego de 14 años al frente del municipio.

“Es una sensación rara. No son fáciles los cambios”, confesó al referirse a su salida al frente del Ejecutivo municipal en Sin Vueltas.

Moreno aseguró que el balance de su administración es “positivísimo”, destacando el crecimiento demográfico y la expansión de servicios básicos. “Vaqueros fue el cuarto municipio del país con mayor crecimiento poblacional según el censo. Y hoy tiene todo lo que un vecino necesita” explicó.

Recordó que al asumir había 300 familias sin agua y que actualmente ese número se redujo a 40, gracias a la construcción y recuperación de infraestructura esencial. "Tenemos una nueva planta potabilizadora de un millón de litros; estamos preparados para 30 mil habitantes.”

En ese marco, resaltó la importancia de la obra del puente y la circunvalación en todos los aspectos: económico, turístico y de circulación. "La empresa no paró del todo la obra; esta semana le van a depositar y arrancan nuevamente”, agregó.

"El primer puente estaría listo en mayo del año que viene; la obra completa, en marzo de 2027”, comentó.

De cara a su labor en el Senado, Moreno adelantó que uno de sus objetivos será gestionar ante el Gobierno nacional obras estratégicas para La Caldera. Destacó que es necesario buscar los fondos para el ensanchamiento de la ruta nacional 9, la construcción de un nuevo puente hacia La Caldera, debido al crecimiento poblacional y vehicular y mejora en los accesos.

“Lo principal es mejorar las obras de acceso. Eso es lo que necesita La Caldera”, sostuvo.

En relación a la asistencia económica, cuestionó a Nación por los fondos, aseverando que esto es un mal que afecta a todo el país según pudo dialogar con otros jefes comunales. “Sentimos un abandono total. Se han caído planes, no llegan fondos” lamentó.