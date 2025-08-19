Día Mundial de la Fotografía: 10 momentos históricos en imágenes

Hombre en la luna
Almuerzo en el rascacielos
Almuerzo en la parte superior de un rascacielos (1932) – Charles C. Ebbets.
Caida del muro de berlin
La caída del Muro de Berlín (1989) – Peter Leibing
El beso en Times Square
El Beso de Times Square, fin de la
Segunda Guerra Mundial (1945) – Alfred Eisenstaedt
El fondo de pantalla de Windows
El fondo de pantalla de Windows (1995) - Chuck O’Rear
La niña afgana
La niña afgana (1984) – Steve McCurry
Migrant Mother
Migrant Mother, Gran Depresión en Estado Unidos (1936) – Dorothea Lange
Raising the Flag on Iwo Jima
Soldados izando la bandera de Estados Unidos en la cima del
Monte Suribachi durante la Segunda Guerra Mundial (1945) – Joe Rosenthal.
Retrato de churchill
Retrato de Winston Churchill (1941) – Yousuf Karsh.
Tank man
Tank Man, el hombre desconocido enfrentándose a una columna de tanques en la
Plaza de Tiananmén, en Beijing, durante las protestas pro democracia en China (1989) – Jeff Widener
Hombre en la Luna (1969) – Neil Armstrong (autorretrato)
