Corrupción en la AFA: Dictan domiciliaria para la contadora y choferes de Sur Finanzas

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella procesó con prisión domiciliaria a la tesorera y a dos custodios de la empresa Sur Finanzas tras ser sorprendidos ocultando información relevante para la Justicia, actuando sobre los acusados que fueron detenidos semanas atrás en un depósito de la localidad de Turdera mientras intentaban retirar computadoras y documentación estratégica de la firma vinculada al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Según informa Clarín, Micaela Sánchez, Sergio Da Silveira y Juan Cervín son los implicados que ahora deberán cumplir la detención bajo la modalidad de arresto domiciliario. El magistrado consideró que, si bien el delito es excarcelable, existe un riesgo real para el éxito de la investigación si los sospechosos recuperan la libertad plena. “Existen riesgos para la causa si quedan en libertad debido a las maniobras de ocultamiento de datos que ya fueron constatadas”, detallaron fuentes judiciales sobre los fundamentos del fallo.

La detención se produjo luego de que un llamado anónimo alertara sobre movimientos sospechosos de camionetas en un galpón donde se pretendía resetear equipos informáticos. En el lugar la Policía Federal secuestró siete cajas fuertes, treinta cajas con documentación sensible y hasta cinco cajeros automáticos pertenecientes a la financiera. Un perito técnico que declaró en el expediente confirmó que los acusados le habían solicitado un trabajo de borrado de datos en los dispositivos incautados.

Por su parte la tesorera Micaela Sánchez presentó un escrito en el que negó haber intentado destruir pruebas fundamentales para el esclarecimiento del caso. “Nunca quise ocultar o destruir evidencias; solo me encontraba abocada a no perder mi puesto de trabajo para que la empresa continúe”, sostuvo la imputada durante su defensa. La mujer rechazó la posibilidad de acogerse a la figura de la ley del arrepentido y afirmó que simplemente seguía órdenes de sus superiores.

La investigación se centra ahora en el análisis de todo el material secuestrado y en la apertura de los teléfonos celulares del dueño de la empresa Ariel Vallejo. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y la PROCELAC trabajan de forma articulada para cruzar la información obtenida en los dieciocho allanamientos simultáneos. Los investigadores buscan determinar la ruta del dinero que Sur Finanzas utilizaba para financiar a diversos clubes de fútbol bajo el patrocinio de la asociación madre.

El avance de este proceso pone la lupa sobre los vínculos comerciales entre Vallejo y el presidente de la AFA en el marco de una estructura de financiamiento sospechosa. El juez Armella dispuso que las fuerzas de seguridad extremen los cuidados sobre la documentación vehicular y los soportes magnéticos rescatados del depósito de Turdera.