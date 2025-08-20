Biella aseguró que darán batalla para defender a los salteños

Esta semana se confirmó la candidatura del actual diputado provincial, Bernardo Biella, a diputado nacional por el frente Primero los salteños.

Biella ya supo ocupar una banca en el Congreso en representación de Salta, junto a él, la ingeniera Flavia Royón, serán quienes encabecen la lista.

Entrevistado por Nuevo Diario, aseguró que ante la oferta electoral que se presentó no hay reflejos de la familia salteña, por lo que se involucró en esta campaña. “El único frente que tiene un perfil exclusivamente localista, pensando justamente en los salteños, es este frente Primero a los salteños” afirmó.

Aseguró que fue una decisión difícil, pero que, ante las determinaciones del Poder Ejecutivo Nacional, y la falta de respuestas a todas las requisitorias de los legisladores nacionales que están hoy, es necesario mirar para adentro e involucrarse.

“Es una gran batalla la que vamos a dar porque los medios nacionales ingresan a los hogares de todas las familias salteñas y nosotros somos el camino del medio, en donde no buscamos absolutamente nada que no sea beneficioso a los salteños” aseveró.