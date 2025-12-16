¿Bettina Romero vuelve en LLA? aparecieron pintadas que la promocionan

“Bettina Romero 2027 - LLA” expresan las pintadas que aparecieron en distintos puntos de la ciudad, a pocos días de sus reapariciones mediáticas criticando fuertemente al actual intendente capitalino.

Al parecer, la ex intendenta pretender volver a a posicionarse en el tablero político con guiños a lo libertarios locales, pero al parecer ahí tampoco la quieren.



Las pintadas nn distintos barrios de la ciudad de Salta no pasaron desapercibidas. Con letras grandes y mensaje directo, los murales proponen a Bettina Romero como una eventual figura de La Libertad Avanza para 2027.

El acercamiento político de Bettina Romero a las ideas del gobierno nacional no es nuevo, como tampoco lo son sus críticas a Emiliano Durand, quien le arrebató la intendencia en 2023.

Sin embargo referentes de La Libertad Avanza local no se han manifestado aún al respecto aunque es conocido el posicionamiento de Juan Carlos Romero, el ex senador nacional, con Javier Milei y con Alfredo Olmedo, con quien compartió fórmula. ¿Será la de Bettina Romero una cara nueva de LLA para las próximas elecciones?