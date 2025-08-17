“Primero los Salteños”: Royón y Biella presentaron la propuesta del frente

El frente “Primero los Salteños”, perteneciente a la coalición de partidos que acompaña al gobernador Gustavo Sáenz, oficializó a sus candidatos para las próximas elecciones nacionales. La exsecretaria de Minería y Energía, Flavia Royón, competirá como candidata a senadora, mientras que el médico Bernardo Biella lo hará como candidato a diputado nacional.

Durante la presentación, Royón remarcó que la propuesta busca poner en primer lugar los intereses de los salteños.

“Vamos a legislar pensando en Salta y respondemos a los salteños, no a las órdenes e intereses de Cristina. Tampoco vamos a callar frente a políticas centralistas del Estado Nacional que afecten nuestro desarrollo”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que acompañarán “la posición responsable” del gobernador Sáenz en cuanto a garantizar gobernabilidad, aunque subrayó que serán “estrictos en la defensa de los intereses de Salta y su gente”.

La candidata también señaló que “reclamaremos lo que nos corresponde a los salteños. Pasan los gobiernos, pero el Estado Nacional sigue siendo centralista. Queremos que la Argentina pueda salir adelante, pero a Salta le tiene que ir bien también. Salta tiene una oportunidad histórica por su potencial productivo y no podemos dejarla pasar”.

Una Argentina federal

La propuesta del frente hace eje en el federalismo, la generación de empleo y el rechazo a políticas que —según sus referentes— “pretenden volver al pasado K”. Asimismo, promueve el diálogo como herramienta de construcción y un equilibrio fiscal acompañado de equilibrio social e institucional.

“Una Argentina con futuro es federal, con generación de empleo y sin dejar gente en el camino”, remarcaron desde el espacio político.