Conductor ebrio derribó varios árboles en Tres Cerritos esta madrugada

Accidente10/08/2025
Esta madrugada estuvo marcada por un violento accidente en el barrio Tres Cerritos, cuando un hombre al volante de una camioneta Toyota Hilux perdió el control y derribó al menos dos árboles en el boulevard de calle Los Molles, en la intersección con Nogales.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:40. Según informaron las autoridades, el conductor circulaba sin licencia y presentaba un nivel de alcoholemia de 1,44 gramos por litro de sangre. La maniobra imprudente provocó daños materiales significativos y generó momentos de tensión entre los vecinos.

Personal policial y de la Dirección de Tránsito municipal acudieron de inmediato al lugar, procediendo a la detención del hombre y al secuestro del vehículo, que fue trasladado al canchón municipal para las pericias correspondientes.

Afortunadamente, no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad. Solo se registró un joven con politraumatismos y el susto de los presentes. Las autoridades recordaron la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol para evitar tragedias.

