Conductor ebrio derribó varios árboles en Tres Cerritos esta madrugada

Esta madrugada estuvo marcada por un violento accidente en el barrio Tres Cerritos, cuando un hombre al volante de una camioneta Toyota Hilux perdió el control y derribó al menos dos árboles en el boulevard de calle Los Molles, en la intersección con Nogales.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:40. Según informaron las autoridades, el conductor circulaba sin licencia y presentaba un nivel de alcoholemia de 1,44 gramos por litro de sangre. La maniobra imprudente provocó daños materiales significativos y generó momentos de tensión entre los vecinos.

Personal policial y de la Dirección de Tránsito municipal acudieron de inmediato al lugar, procediendo a la detención del hombre y al secuestro del vehículo, que fue trasladado al canchón municipal para las pericias correspondientes.

Afortunadamente, no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad. Solo se registró un joven con politraumatismos y el susto de los presentes. Las autoridades recordaron la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol para evitar tragedias.