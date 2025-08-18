Refuerzan varios puntos de Salta ante el alerta de viento zonda

Ante la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por vientos intensos, las autoridades de Salta han reforzado los operativos de prevención en diversas áreas de la provincia. La medida busca mitigar el impacto del fenómeno climático, que podría generar ráfagas de más de 100 kilómetros por hora en zonas elevadas.

Según el SMN, la alerta rige desde el sábado 16 de agosto y se mantiene para varias localidades, incluyendo la Puna de Cafayate y San Carlos, donde se esperan vientos sostenidos de entre 50 y 70 km/h. La intensidad de las ráfagas, especialmente en áreas de mayor altitud, puede superar los 140 km/h y provocar daños en la infraestructura.

En respuesta al pronóstico, la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta, en coordinación con la Policía y los cuerpos de bomberos, ha desplegado personal en los puntos críticos. El objetivo es asistir a la población, monitorear el territorio y actuar de forma rápida ante cualquier emergencia que pueda surgir, como la caída de árboles, postes o voladuras de techos.

Además del riesgo de daños materiales, el viento zonda incrementa la posibilidad de incendios de pastizales debido al aumento de la temperatura y la baja humedad relativa. Por este motivo, los operativos se centran también en el control y la prevención de focos ígneos, con cuadrillas activas y en alerta para intervenir de inmediato.

La Municipalidad de Salta, por su parte, ha activado un operativo integral con cuadrillas de diferentes áreas para brindar una respuesta inmediata. La línea de emergencias 105 se ha habilitado para recibir reportes de la comunidad, lo que permite una coordinación más eficiente y una rápida asistencia a los vecinos afectados.

Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana. Se recomienda a la población evitar encender fuego, no arrojar colillas de cigarrillos, asegurar los objetos que puedan ser volados por el viento y mantenerse alejados de árboles y postes de luz.

En caso de emergencia, se debe llamar de inmediato al 911 o al 105.