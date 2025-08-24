“Póngase la mano en el corazón”: El doloroso pedido de una madre tras el corte de la pensión por discapacidad de su hija

Un video que se viralizó en redes sociales muestra el dolor y la impotencia de una madre que denuncia el corte de la pensión por discapacidad de su hija, quien padece una condición irreversible. Entre lágrimas, la mujer le pidió al presidente Javier Milei que revierta la decisión:

“Por favor, señor, póngase la mano en el corazón. Ella no puede defenderse frente a usted”, expresó con la voz quebrada.

El testimonio generó un fuerte impacto social y reavivó las críticas hacia el Gobierno nacional, en medio del escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que está siendo investigado por la Justicia y que ya provocó un cimbronazo político.

Organizaciones sociales y referentes del sector coinciden en que el recorte de pensiones y beneficios deja en situación de vulnerabilidad extrema a familias que dependen de este ingreso para cubrir tratamientos médicos, transporte y asistencia básica.

Mientras avanzan las investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción en el organismo, distintos colectivos reclaman medidas urgentes para garantizar que las personas con discapacidad no sean las principales víctimas de los ajustes y desmanejos administrativos.

El caso de esta madre se suma a los miles de reclamos que se multiplican en todo el país y que reflejan la profunda crisis social y económica que golpea con más fuerza a los sectores más vulnerables.