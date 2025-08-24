Sábado trágico: Hallan a un hombre sin vida en Coronel Moldes

Policiales24/08/2025
Un hombre de aproximadamente 30 años fue encontrado sin vida este sábado por la mañana, alrededor de las 9 horas, en un rastrojo del barrio El Jardín de Coronel Moldes.

El hallazgo fue informado al sistema de emergencias 911, lo que movilizó a personal policial que trabaja en el lugar para investigar las causas del fallecimiento.

Hasta el momento no se dieron a conocer datos sobre la identidad de la víctima ni detalles específicos de lo ocurrido. Las autoridades informaron que se están realizando las pericias correspondientes para esclarecer el caso.

Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre las circunstancias que rodearon el hecho.

