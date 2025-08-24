Sábado trágico: Hallan a un hombre sin vida en Coronel Moldes

Sábado trágico: Hallan a un hombre sin vida en Coronel MoldesPoliciales24/08/2025
Un hombre de aproximadamente 30 años fue encontrado sin vida este sábado por la mañana, alrededor de las 9 horas, en un rastrojo del barrio El Jardín de Coronel Moldes.
El hallazgo fue informado al sistema de emergencias 911, lo que movilizó a personal policial que trabaja en el lugar para investigar las causas del fallecimiento.
Hasta el momento no se dieron a conocer datos sobre la identidad de la víctima ni detalles específicos de lo ocurrido. Las autoridades informaron que se están realizando las pericias correspondientes para esclarecer el caso.
Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre las circunstancias que rodearon el hecho.
Te puede interesar
Ayer se registraron más de 400 llamadas al 911 por diferentes focos de incendio
InformateSaltaPoliciales23/08/2025
Sin perdón de Dios: Fue atrapado tras robar una parroquia
InformateSaltaPoliciales23/08/2025
Intenso trabajo para sofocar focos de incendio en Capital y los Valles
InformateSaltaPoliciales23/08/2025
Lo más visto