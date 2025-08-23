Buscan a un niño que huyó de su casa tras dejar una carta desgarradora

Un caso, publicado recientemente en redes, que conmueve a todo el país se vive en El Alto, La Paz (Bolivia), donde un niño escapó de su hogar dejando una carta cargada de dolor en la que explica los motivos de su decisión.

El pequeño, agobiado por el desprecio de un familiar, decidió dejar sus estudios y marcharse con la promesa de “volver en ocho años” para ayudar a su madre y a su hermano menor.

“Tío, lo he pensado bien y decidí irme, dejar de estudiar porque dijiste que era un estorbo que no ayudaba en nada. Así que me voy, un señor me dijo que me iba a dar un trabajo en el extranjero. Y también he visto estos meses que mi papá no se preocupa por el Brandon y yo la mamita nomás. Ya no quiero ser un gasto y vuelvo dentro de ocho años. Adiós”, escribió el menor.

La Policía de El Alto y la familia iniciaron un operativo para dar con su paradero, aunque hasta el momento se desconoce con quién podría haberse ido. La preocupación crece con el paso de las horas, y las autoridades piden colaboración a la comunidad para difundir la búsqueda y aportar datos que ayuden a encontrarlo.

Este dramático episodio refleja una realidad marcada por la pobreza y la desintegración familiar, que afecta a miles de niños y adolescentes en el país.