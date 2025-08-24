Las Becas “Padre Chifri” llevaron sonrisas y solidaridad a Potrero de Chañi

En el marco del programa de Becas “Padre Chifri”, un grupo de jóvenes becarias protagonizó una emotiva jornada en la Escuela N.° 4422 “ARA General Belgrano” de Potrero de Chañi, donde organizaron una propuesta recreativa para los 12 alumnos de entre 3 y 12 años que asisten a la institución.

La actividad, llamada “Proyecto Sonrisas Mágicas”, surgió con el objetivo de celebrar el Día del Niño, creando un espacio festivo y de contención para los pequeños, en un contexto rural donde las propuestas culturales y recreativas suelen ser escasas.

La jornada comenzó muy temprano, con el equipo partiendo desde Campo Quijano antes del amanecer. Al llegar, fueron recibidos con un desayuno preparado por la directora Roxana Elizabeth Lara y los alumnos, quienes sorprendieron con canciones y coplas llenas de emoción.

Las becarias coordinaron juegos y dinámicas que lograron la participación activa de los chicos, quienes disfrutaron de una mañana cargada de alegría. Al mediodía, compartieron empanadas y el tradicional anchi como postre, elaborados por las colaboradoras de la escuela.

En homenaje al Padre Chifri, referente de la solidaridad en la Quebrada del Toro, se plantó un molle en el predio y se entregó el libro “Los Sueños del Padre Chifri – 25 años de inspiración en Salta”, para que los niños conozcan su legado.

Además, se distribuyeron mantas, camperas, gorros, bufandas y obsequios tanto para los alumnos como para las docentes y las colaboradoras del establecimiento.

“Cada visita nos llena el corazón”, expresaron las becarias al finalizar la jornada, en la que destacaron la importancia de garantizar el derecho al juego y a la recreación como parte esencial del desarrollo de los niños, especialmente en zonas rurales.

El proyecto, impulsado por la Fundación Alfarcito, continúa fortaleciendo los lazos comunitarios y llevando solidaridad a las comunidades de la Quebrada del Toro, reafirmando los valores de inclusión, participación y amor por el prójimo.