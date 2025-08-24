¿Por qué el COVID-19 vuelve a propagarse en Estados Unidos?

Los casos de covid están otra vez en aumento este verano en el hemisferio norte. El modelo de previsión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) estima que las infecciones están aumentando, o es probable que lo hagan, en la mayoría de los estados norteamericanos

Aunque la agencia está reportando niveles bajos del virus en las aguas residuales a nivel nacional, algunos estados, como Texas, Utah y Nevada, están mostrando concentraciones muy altas de covid en sus aguas residuales. También están aumentando las visitas a los servicios de urgencias relacionadas con la covid.

Los investigadores se han preparado para un repunte

El virus es en gran medida impredecible —las variantes cambian de forma y los síntomas pueden variar de una infección a otra—, los casos de covid han aumentado todos los veranos desde el inicio de la pandemia.

El año pasado por estas fechas, los niveles de covid en aguas residuales eran superiores a los actuales; esta parece ser, hasta ahora, una oleada más leve.

Un farmacéutico sostiene una dosis de una vacuna contra el covid19 de Pfizer y BioNTech, el 24 de abril de 2025, en Portland, Oregon.

Hasta junio, cuando los CDC actualizaron por última vez su rastreador de variantes, la variante NB.1.8.1 de la covid —apodada “Nimbus”— representaba el mayor número de casos en Estados Unidos, alrededor del 43 por ciento.

La variante no parece enfermar más que otras cepas recientes del virus

Sin embargo, tiene algunas mutaciones adicionales que podrían hacerla más transmisible y con mayor destreza para evadir las defensas del sistema inmunitario, dijo Aubree Gordon, epidemióloga de enfermedades infecciosas de la Universidad de Míchigan.

Los datos más recientes sugieren que, aunque no estemos en plena oleada, estamos en un repunte de finales de verano, dijo Ziyad Al-Aly, epidemiólogo clínico principal de la Universidad de Washington en San Luis.

*“Muy claramente, las cifras están subiendo”, dijo. “Ya está aquí”.

*Los científicos señalan algunas razones por las que el virus se propaga de forma fiable cada verano:

*La gente pasa tiempo en espacios con aire acondicionado.

*Los picos veraniegos pueden parecer contraintuitivos: la gente suele pasar más tiempo al aire libre cuando hace calor, y al virus le cuesta mucho más circular en el exterior.

Pero el calor también lleva a la gente a refugiarse en espacios con aire acondicionado y sin ventanas abiertas, lo que provoca una ventilación deficiente. Cuanto más frío es el entorno, más tiempo sobrevive el virus y más fácilmente se propaga la covid, dijo Al-Aly.

*Los viajes en verano y las aglomeraciones alimentan la propagación.

*La gente viaja más en verano, abarrotando aeropuertos y trenes. Las vacaciones del 4 de julio, en particular, crean un “caldo de cultivo propicio para que el covid corra de un lado a otro”, dijo Davey Smith, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Diego, de forma similar a cómo tienden a aumentar las infecciones después de Acción de Gracias y Navidad.

Aunque la gente esté al aire libre en un evento como un festival de música, el virus puede propagarse entre la multitud. Las personas infectadas exhalan gotitas respiratorias y minúsculas partículas de virus; cuando las personas se apiñan lo suficiente, pueden inhalar esas gotitas contaminadas.

La inmunidad al virus podría ya haber desaparecido en verano

El covid, como muchos virus respiratorios, también aumenta en invierno. Quien se contagie de covid durante los meses de invierno probablemente estará bien protegido frente a la reinfección durante unos cuatro a seis meses, dependiendo de la rapidez con que se desarrollen nuevas variantes, dijo Smith.

Pero cuando llega el verano, la inmunidad tiende a disminuir, y las personas son susceptibles de volver a enfermar. Lo mismo ocurre con quien se vacuna en otoño o invierno; su inmunidad disminuye, dijo Al-Aly, lo que permite una oleada de nuevos casos.

Conclusión: si te sientes mal, hazte la prueba

El covid ataca en verano con más frecuencia que otros virus respiratorios con síntomas similares. Si toses y moqueas en verano, es más probable que tengas covid que gripe o virus respiratorio sincitial, y deberías hacerte una prueba de detección de covid, dijo Al-Aly.

El repunte veraniego subraya la importancia de vacunarse, añadió. Pero actualmente no está claro el grado de disponibilidad de las vacunas actualizadas contra el covid de este año.

El aumento de los niveles de covid no representa una “situación de pánico”, dijo Al-Aly, pero la gente debe “ser consciente de que las cifras son ahora más altas que hace un par de meses”. /TN