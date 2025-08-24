Alerta en Tres Cerritos: Un auto se incendió en plena vía pública

Accidente24/08/2025
Momentos de tensión se vivieron esta tarde en el barrio Tres Cerritos, cuando un vehículo Fiat de color rojo comenzó a prenderse fuego en plena vía pública, generando preocupación entre los vecinos de la zona.

El humo y las llamas alertaron a quienes transitaban por el lugar, que rápidamente dieron aviso a las autoridades. Según los primeros datos, no se encontraban los dueños del auto cerca del vehículo al momento del incidente.

Se trata de una noticia en desarrollo, por lo que se espera más información en las próximas horas.

