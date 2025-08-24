Como la Rosalía: Detienen a taxista que circulaba en contramano por Ruta 9

Un taxi circulando en contramano por la Ruta 9, en la zona de Monterrico – El Carmen, generó momentos de tensión y preocupación anoche. El hecho ocurrió cerca del barrio Mariano Moreno, y afortunadamente no provocó ningún siniestro.

Personal de Seguridad Vial de Jujuy logró interceptar el vehículo a la altura de la casilla de Turismo del acceso sur, evitando una posible tragedia en una zona de alta circulación.

Las autoridades informaron que el conductor fue identificado y que se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias que llevaron a esta maniobra peligrosa, toda vez que al parecer se encontraba en estado de ebriedad.

Vecinos y automovilistas de la zona manifestaron su preocupación por este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida de quienes circulan por la ruta, y reclamaron controles más estrictos para prevenir situaciones similares.