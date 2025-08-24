Regalo insuperable: Mirá lo que dijo El Chaqueño en La Peña de Morfi

El querido cantor popular Oscar “Chaqueño” Palavecino compartió en La Peña de Morfi la alegría y el orgullo por el homenaje que recibió en su tierra: la ciudad de Tartagal inauguró una calle con su nombre, un gesto que lo une para siempre con la comunidad donde vivió parte de su vida.

Durante el programa, el Chaqueño no ocultó su emoción por este reconocimiento:

“Para mí es un gusto y un privilegio inmenso que lleve mi nombre. Es un reconocimiento que me une aún más a mi gente y a mi tierra querida”, expresó con una sonrisa que reflejaba el cariño de su pueblo.

La ceremonia de inauguración contó con la presencia del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y del intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, quienes destacaron la trayectoria del artista y su aporte a la cultura popular.

Vecinos y seguidores acompañaron el emotivo acto, que se convirtió en una verdadera fiesta popular en honor al folklore y sus raíces.

Con este homenaje, Tartagal le rindió tributo a uno de los artistas más representativos del país, cuyo legado sigue creciendo en cada escenario y, ahora, también en las calles de su tierra natal.