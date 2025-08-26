¡Atención salteños! Estas son las fechas de cobro de sueldos en Salta

El Gobierno de Salta informó el cronograma de pagos correspondiente a los haberes del mes de agosto de 2025 para los trabajadores de la Administración Pública.

Según se precisó, el sábado 30 de agosto se abonará la Compensación Transitoria Docente, mientras que el martes 2 de septiembre cobrarán sus sueldos los empleados de los sectores de Salud y Seguridad.

Finalmente, el miércoles 3 de septiembre percibirán sus haberes los trabajadores de Educación, Administración Centralizada, Descentralizada y el resto de la Administración Pública.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el pago en tiempo y forma constituye un compromiso asumido por la gestión para brindar previsibilidad y responsabilidad en la administración de los recursos públicos.