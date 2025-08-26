Por el robo a un barrio privado salteño, detuvieron a siete personas en Córdoba

En un trabajo articulado entre la provincia de Salta y Córdoba, se busca esclarecer el robo en una vivienda de un barrio privado y la sustracción de tres camionetas Toyota Hilux y un automóvil que habrían sido llevados a Bolivia.

En Córdoba se realizaron 15 allanamientos en capital y el interior provincial, de los cuales quedaron demoradas siete personas a quienes se le secuestraron celulares, dinero, inhibidores de señal, documentación de interés y una considerable cantidad de sustancia estupefaciente.

Todos los detenidos, serán trasladados a Salta para su imputación.