En 24 horas, murieron tres motocicletas en accidentes de tránsito en Salta

Tres personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en tan sólo 48 horas en el norte provincial, lo que genera una profunda preocupación.

El lunes por la mañana sobre la Ruta Nacional 34, un hombre perdió la vida tras el choque entre una motocicleta y un camión. El hecho sucedió a la altura del kilómetro 1356.

En la Ruta Nacional 5, donde, por causas a establecer, dos jóvenes perdieron la vida. Al momento de llegar el personal de Seguridad, encontraron las motocicletas tiradas y los cuerpos sin vida en la cinta asfáltica.

En lo que va del año, 79 personas perdieron la vida en accidente de tránsito en la provincia.