El camión involucrado en la tragedia de Embarcación había volcado 24hs antes

Accidente26/08/2025
accidente embarcación

En diálogo con Universal Video Cable, el Comisario Mayor Gustavo González, brindó detalles del accidente lamentable donde un hombre perdió la vida.

La víctima fue identificada como Gabriel ‘Gabo’ Castro Cisneros, un joven muy querido y reconocido en la comunidad de Embarcación. 

Según detalló el comisario González: “El domingo a las 17:40 volcó cuando llevaba una carga de soja, en ese momento no hubieron personas heridas”. Posteriormente, el personal de Gendarmería se hizo cargo del operativo ya que no hubieron heridos.

“El camión está secuestrado y el conductor está en libertad” agregó el comisario. 

