VIDEO: Brutal golpiza de patovicas a un adolescente en un cumpleaños de 15 años en Mendoza

Mendoza: denuncian una brutal agresión de un patovica a un adolescente en una fiesta de 15.

Dos patovicas de uno de los salones más exclusivos de fiestas de Mendoza, golpearon y dejaron hospitalizado a un adolescente de 16 años que había ido como invitado a una fiesta de 15.

Un video muestra al chico tirado en el piso, en un estacionamiento privado, en el ingreso al salón Desert Gala, en Chacras de Coria. Los dos guardias tienen inmovilizado al adolescente, uno de ellos lo golpea y está encima.

Matías Brizuela Verdier (16), el adolescente que denunció la golpiza, había ido como invitado a un cumpleaños de 15 años. El chico cursa cuarto año del secundario en el colegio católico Santa María de los Ángeles, de Guaymallén, Gran Mendoza.

Su madre, que es psicóloga, relató que su hijo y dos amigos habían ingresado a la fiesta, pero un cuarto amigo no pudo porque se descompuso en el ingreso, porque tenía bajo nivel de azúcar en sangre.

Matías y sus amigos estuvieron poco tiempo en el salón. Buscaron algunos dulces en la fiesta para llevarle al amigo que estaba descompuesto. "Cuando mi hijo quiso volver a entrar porque se había olvidado la campera adentro, uno de los guardias lo atacó de la nada, le empezó a pegar, lo arrastró, lo redujo y lo asfixió con la rodilla en el cuello", dijo la madre.

"El patovica no dejó que mi hijo le explicara que iba a buscar su campera. Lo redujo y Matías estuvo desmayado 20 segundos", según denunció Verdier.

El padre y la madre de Matías lo llevaron a la Clínica de Cuyo, en la ciudad de Mendoza, y luego hicieron la denuncia en la Fiscalía de penal de turno.

El pedido de la familia

El video viral en el que los guardias inmovilizan y golpean al adolescente acompañaba un mensaje de la familia: "Miren lo que le hicieron a mi hijo, Matías Brizuela los de seguridad de Desert gala. Hoy 2:00 AM 24/08/25, fiesta de 15 años".

Y describe la madre: "Sin razón lo atacaron, golpearon, asfixiaron. Se desmayó y perdió conocimiento, lo arrastraron. Él estaba en la fiesta, con DN lo dejaron entrar, al salir para irse se olvidó la campera con su cargador, en el vestidor. Tenía número 038. Le pide permiso para volver a entrar a buscar su campera a un ’patova’ como le dicen ellos. Lo deja entrar. Ya habían reservado un Cabify".

"Sin motivo, loco y violento lo ataca este hombre, por decirle de alguna manera, a un inocente joven de 16 años que le intentaba explicar que solo buscaba su campera. Deplorable, humanamente inaceptable. Miseria como persona y el salón Desert , responsable 100% de esto", denunció Verdier, madre del adolescente.

La Fiscalía ya pidió al Cuerpo Médico Forense que realice las pericias para comprobar las heridas que denunció el joven. Y la familia ha pedido a través de los amigos y la viralización del video en las redes sociales, que si hay otras personas que tengan grabaciones o que hayan presenciado lo que le ocurrió a su hijo, que por favor avisen a la policía. /Clarìn

