¿Hay feriado? Aclaran si habrá clases en Salta el próximo 11 de septiembre

Con el advenimiento de septiembre, algunos ansiosos ya comienzan a preguntarse cómo será el calendario de actividad en medio de los cultos del Milagro, pero también qué pasará con el dictado del ciclo lectivo, en vista que los maestros celebrarán su día a mitad de semana. ¿Hay clases o no el 11 de septiembre?

En vista a todas esa inquietud, el sitio De Frente compartió que el Ministerio de Educación de la Provincia ha confirmado que ese jueves 11, Día del Maestro, las escuelas de Salta tendrán clases normales, disipando las dudas de padres y estudiantes que esperaban un feriado.

La jornada será dedicada a honrar la memoria de Domingo Faustino Sarmiento, en el aniversario de su fallecimiento. Según lo informado por la cartera educativa, todas las instituciones escolares públicas realizarán actos conmemorativos, por lo que la asistencia será obligatoria tanto para alumnos como para docentes.

La aclaración surge a raíz de la confusión que se genera cada año en torno a esta fecha, ya que muchos la confunden con un día no laborable. Las autoridades educativas enfatizaron que el 11 de septiembre es una fecha conmemorativa, no un feriado escolar. Por lo tanto, el calendario académico continúa su curso sin interrupciones.

Sin embargo, habrá una suspensión de clases el día siguiente, viernes 12 de septiembre, para dar inicio al Triduo del Milagro. Esta es una de las festividades religiosas más significativas de Salta, y el receso escolar busca facilitar la participación de la comunidad en las celebraciones centrales. De esta manera, la semana tendrá una jornada conmemorativa con clases y un feriado escolar por motivos religiosos.