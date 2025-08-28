Productores y fuerzas de seguridad acuerdan medidas contra el abigeato en Salta

Autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía de Salta se reunieron con referentes de la Sociedad Rural del Sur para evaluar acciones preventivas encaradas en la amplia zona de la jurisdicción.

Esta medida surge en el marco de los reclamos de los productores salteños por robos al menudeo de sus producciones, por lo que el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda y el jefe de Policía Diego Bustos, concurrieron a este encuentro formal.

En la Cooperadora Policial de Metán tuvo lugar esta puesta en común y análisis de medidas, donde Avellaneda expuso el trabajo investigativo que desarrollan las distintas Unidades Especiales que derivaron en la detección y esclarecimiento de hechos registrados en la zona.

Destacaron la labor de la Policía Rural sobre cuestiones de abigeato (robo de ganado o animales domésticos), entre otras.

Esta iniciativa busca fortalecer el trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad y productores, con el objetivo de mejorar el servicio preventivo y proteger la actividad productiva de la región.

El jefe de Policía, hizo hincapié en asentar las denuncias quienes hayan sido victimas de robo u otros delitos, a través de la web www.denunciasweb.gob.ar, sin necesidad de dirigirse personalmente a una dependencia policial.

Con la información que aportan los productores se pueden elaborar mapas del delito, medir intervenciones policiales, evaluar comportamientos criminales, hacer seguimientos y estadísticas para planificar la prevención y operatividad.