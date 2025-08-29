¡Una buena! Hallan en Quijano a un turista bonaerense que había desaparecido

¡Por fin, una buena noticia! Tras una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a su familia y a la Policía de Salta, el turista bonaerense Jorge Osvaldo Mansilla, de 67 años, fue localizado hoy en un hostal de Campo Quijano en perfecto estado de salud.

La desaparición de Mansilla, un jubilado oriundo de Tandil, había generado gran preocupación: El hombre se encontraba de vacaciones en Salta junto a su pareja, Aldana, y fue visto por última vez el miércoles pasado, alrededor de las 14:00, cerca del teleférico. Después de almorzar con una pareja amiga, Mansilla anunció que saldría a caminar, pero no regresó.

El caso se tornó inquietante porque, al momento de su desaparición, Mansilla dejó su camioneta, su ropa y su teléfono celular en el estacionamiento del Hogar Escuela, frente al parque San Martín. Sin embargo, se llevó su billetera con sus tarjetas de crédito y unos 20.000 pesos en efectivo, lo que desconcertó a su pareja y a las autoridades.

La denuncia de su desaparición fue presentada al día siguiente, cuando las horas sin noticias confirmaron que no se trataba de una salida habitual. Según Aldana, la Policía Turística revisó la camioneta y los celulares de la pareja, y se difundieron sus fotos en los límites de la provincia, aunque sin resultados. La familia de Mansilla lo describió como una persona tranquila y reservada, sin vínculos conocidos en Salta.

La incertidumbre aumentó con el paso de las horas. Las cámaras de seguridad en la zona de su desaparición resultaron ser de poca ayuda, ya que la mayoría no funcionaba y las que sí lo hacían solo ofrecieron imágenes borrosas. La situación era tan crítica que los hijos de Mansilla se preparaban para viajar desde Tandil para unirse a la búsqueda.

El misterio que rodeaba su ausencia llegó a su fin hoy cuando, según informó El Tribuno, el turista fue hallado en un hostal de Campo Quijano. Unos efectivos policiales locales lo identificaron mientras desayunaba, cotejando sus datos con la alerta de búsqueda. El hombre se encontraba en buen estado de salud y no había sufrido ningún tipo de agresión ni accidente.

La localización de Mansilla trajo un inmenso alivio a su familia, aunque el motivo de su desaparición sigue siendo un enigma. Su pareja lo describió como un hombre al que le gustaba disfrutar de la soledad, pero nunca había protagonizado un episodio de esta magnitud.