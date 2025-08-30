"La Cuerpo" organizó una caravana LGTBI a la casa de Cristina Kirchner y la expresidenta salió a saludar

La cantante Jazmín Salinas, más conocida como "La Cuerpo" convocó a una caravana principalmente integrada por miembros del colectivo LGTBI para apoyar a la expresidenta Cristina Kirchner en su casa del barrio de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria: "Queremos agradecerle los derechos ganados".

En el programa La voz de la calle, en C5N, con la conducción de Lucila Entin, la mediática aseguró que decidió expresar su apoyo a la exmandataria anoche, que fue una convocatoria genuina, y "de la noche a la mañana".

En cuanto vio que la presidenta del PJ se asomó la balcón para saludar a los manifestantes, se alegró porque pudo cumplir su objetivo: "Ella estaba al tanto de todo ésto. Estoy muy orgullosa, dije voy a apoyarla porque no hay que ser desagradecida. Cuando estaba ella nadie nos decía putos, que hoy pasa".

Apuntó al Gobierno que destrata a la comunidad LGBTQ+ y que los insulta. "Vas viendo el cambio, nos piden los documentos en los boliches, no nos dejan entrar, nos dicen ’puto’. Además, se preguntó: ¿Qué podemos pedir del Estado que tenemos?" y respondió: "Nos tratan como ’locos, trabas, pedófilos’. La gente lo votó y los respeto, querían un cambio y ahí está. Pero lo cierto es que yo tengo que trabajar para vivir", subrayó la activista. /C5N