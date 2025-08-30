Se terminó la paciencia: Sáenz reclama por la ruta 9/34 y suma presión a Nación por la obra pública paralizada

El gobernador Gustavo Sáenz volvió a exigir con fuerza la finalización de las obras en la Ruta Nacional 9/34, un corredor clave para el sur salteño y para la integración comercial del norte argentino. En diálogo con medios locales, el mandatario advirtió que, si no hay avances concretos en los próximos días, instalará una carpa en la Casa Rosada hasta que Nación reactive los trabajos.

“Si no continúan las obras sobre la ruta 9/34, este gobernador va a instalar una carpa en la Casa Rosada y se va a quedar ahí hasta que se sigan haciendo”, aseguró Sáenz, quien recordó que la obra ya había sido paralizada en gestiones anteriores.

Actualmente, Vialidad Nacional mantiene trabajos en el tramo que une Rosario de la Frontera con Metán, pero, según el gobernador, “el avance es a paso lento”, a pesar de las promesas del Ejecutivo nacional de acelerar el ritmo. El mandatario provincial sostuvo que su prioridad son los salteños y cuestionó el clima de confrontación política en el país:

“El que habla de odio todo el día genera odio. Si sembrás odio, vas a cosechar odio. Hay que pensar en la gente y no en las elecciones”, enfatizó.

El reclamo de Sáenz se enmarca en un escenario complejo a nivel nacional. Según datos relevados por la Red Federal de Periodismo e Innovación (RFPI), más de la mitad de las 2.700 obras públicas heredadas de la gestión anterior se encuentran paralizadas.

El informe revela que el 54% de esas obras no registró ningún avance desde el inicio del gobierno de Javier Milei, mientras que otras avanzan con lentitud o con financiamiento parcial de las provincias.

En Salta, además de la ruta 9/34, otras obras viales estratégicas, aproximadamente 81, se ven afectadas por la falta de continuidad presupuestaria, lo que compromete la seguridad vial, el transporte de mercaderías y el desarrollo regional.

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), advirtió que “la no ejecución de obras públicas conspira contra el desarrollo económico y social del país”. En la misma línea, especialistas remarcan que la paralización “incrementa los riesgos viales y encarece los costos logísticos, afectando directamente la competitividad de las economías regionales”.

Provincias buscan soluciones

Ante la parálisis generalizada, varias provincias, incluida Salta, negocian con la Nación acuerdos para asumir la continuidad de los proyectos más urgentes, aunque los avances son dispares y muchas jurisdicciones no cuentan con el presupuesto necesario.

Mientras tanto, el gobernador Sáenz dejó claro que no permitirá que el proyecto de la ruta 9/34 vuelva a quedar en el olvido:

“Me comprometí con los salteños para que esta ruta siga adelante. No vamos a permitir que se vuelva a perder, como ya pasó”, subrayó.