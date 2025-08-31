Video: La calentura de Franco Colapinto con Alpine por no sumar puntos

Franco Colapinto terminó undécimo en el Gran Premio de los Países Bajos, la mejor clasificación en lo que va de la temporada con Alpine. Pero ya en los boxes, no ocultó su enojo porque se quedó en la puerta para sumar puntos por primera vez en el torneo.

“Creo que faltó hacer un mejor trabajo en equipo“, explicó el piloto argentino.

Luego señaló que “era muy fácil hacerme sumar un punto hoy. Me siento mal por no haberlo sumado, porque no había que esforzarse mucho“.

Pese a todo, evaluó que “fue un buen fin de semana” y en su relación con el monoplaza indicó que “estoy más consistente con el auto. Un poco más cómodo“.

Una de las razones del fastidio de Colapinto con Alpine radica en que logró sobresapasar a Gasly, pero luego el equipo le pidió que lo dejara pasar en la vuelta 16. El argentino aceptó la orden.