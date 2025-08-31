La oposición busca sesionar en el Senado para limitar los DNU y tratar la emergencia en discapacidad

La oposición en el Senado se prepara para abrir las puertas del recinto esta semana con un temario cargado de tensión política. Según fuentes legislativas, la sesión podría concretarse el miércoles, con el objetivo de avanzar en la regulación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y en la insistencia del proyecto que declara la emergencia en discapacidad, previamente vetado por el presidente Javier Milei.

El proyecto sobre los DNU recibió un rápido despacho en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa Alejandra Vigo, con el respaldo del kirchnerismo, la UCR, el PRO y sectores provinciales. La iniciativa fija un plazo de 90 días para que ambas cámaras aprueben un decreto, de lo contrario quedará derogado, aunque se mantendrán los derechos adquiridos durante su vigencia. Además, establece que el rechazo de una sola cámara basta para dejarlo sin efecto.

En paralelo, se buscará insistir con la emergencia en discapacidad, que ya cuenta con media sanción de Diputados y requiere de los dos tercios en la Cámara alta para su aprobación. En el Senado se descuenta que ese número será alcanzado sin mayores dificultades.

El temario legislativo también incluye proyectos que llegaron la semana pasada desde la Cámara baja: el que endurece las penas por delitos de evasión y la propuesta del radical Julio Cobos para modificar el huso horario. Mientras el primero tendrá pronto giro a comisión, el segundo parece no tener destino inmediato y podría quedar archivado.

Con este escenario, la oposición busca marcar la agenda en el Senado y enviar un mensaje político a la Casa Rosada, apuntando directamente al uso recurrente de los decretos por parte del Presidente.