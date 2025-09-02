Humo, susto y un vecino multado tras el incendio de un basural en zona sudeste

Desde muy temprano en la mañana, en zona sudeste, enfrenta un gran incendio de basura en B° 23 de Agosto. Se trata de un lugar que la comunidad en general, utiliza para arrojar basura en cercanías al río Arenales.

Vecinos cercanos al lugar donde se desarrollaba el foco ígneo, manifestaron su preocupación ante el accionar de un vecino en particular que acumula "chatarra".

Juan Pablo, referente de la Patrulla Ambiental, dialogó con Multivision Federal desde el lugar y contó que tras el alerta se hizo averiguaciones y que vecinos apuntaron como responsable a un vecino: "Tiene acumulación de chatarra y prende fuego de parte de la basura acumulada que está en el río".

Agregó que al llegar al lugar encontraron a la persona señalada prendiendo fuego, por lo que se le labró el acta de infracción correspondiente: "El tribunal de Faltas será quien determine la sanción ya que la persona fue identificada y multada".

Sobre el tipo de residuos encontrados en el lugar detalló : "Hay cubierta en desuso, basura domiciliaria y animales muertos. Esto es lo que pasa cuando la gente no tiene conciencia y hace la deposición de los residuos en lugares no autorizados".