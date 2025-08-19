Durand anunció sanciones para quienes ensucien la ciudad: "Le vamos a caer con todo"

El intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, lanzó un mensaje contundente contra quienes ensucian la vía pública y adelantó medidas severas para sancionar estas conductas.

Según adelantó, la municipalidad prepara una ordenanza que contempla la aplicación de multas elevadas y la posibilidad de retener vehículos de quienes sean sorprendidos arrojando basura en la vía pública. "A los sucios les vamos a caer con todo", dijo.

"Estoy mandando una ordenanza donde les quitamos el vehículo, les ponemos multas altísimas, les vamos a hacer la vida imposible hasta que se acostumbren a hacer las cosas como corresponden", advirtió.

Para finalizar, instó a la comunidad a colaborar y denunció directamente a los infractores. “Si vos ves un sucio, descrachalo. 387-449-8610, mi celular, me lo mandás, lo multamos, le quitamos el vehículo y además empezamos a enseñarle entre todos a convivir”, agregó.



