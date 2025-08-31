Sáenz acompañó al pueblo de Colonia Santa Rosa en su fiesta patronal

El gobernador Gustavo Sáenz participó de las celebraciones en honor a Santa Rosa de Lima, patrona de Colonia Santa Rosa, en una jornada que reunió a toda la comunidad en torno a la fe, la cultura y la tradición.

El mandatario provincial acompañó el tradicional desfile, que inició con el paso de la imagen de la Santa Patrona y continuó con la participación de instituciones educativas, centros de jubilados, academias de danza y ballets que aportaron color y alegría al encuentro.

En su discurso, el intendente Juan Navarro agradeció la presencia del gobernador y destacó el respaldo de la Provincia en un contexto económico complejo.

“Tenemos un gobernador y todo su equipo que nos acompaña día tras día”, expresó.

Al tiempo que manifestó su confianza en que el pueblo “saldrá adelante con trabajo y apoyo mutuo”.

Durante la jornada también se presentó el nuevo minibús adquirido a través de la articulación entre Provincia y Municipio, que será destinado a actividades sociales y comunitarias.

Las actividades culminaron con la tradicional procesión y misa en honor a Santa Rosa de Lima, para cerrar con un festival en el Club Atlético Ferro.

Del encuentro participaron también la intendenta de Hipólito Yrigoyen, Soledad Cabrera; el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán; el ministro de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, Ricardo Villada; el senador Juan Cruz Curá y otras autoridades provinciales y locales.