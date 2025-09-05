La inesperada revelación de Wanda Nara sobre su pasado con Maxi López: "Nuestras cuentas..."

Wanda Nara hizo una fuerte confesión sobre su vínculo con Maxi López, con quien se verá cara a cara en MasterChef Celebrity.

Wanda Nara hizo una fuerte confesión sobre su vínculo con Maxi López, con quien se verá cara a cara en MasterChef Celebrity.

Tras el partido de la Selección Argentina frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Telefe aprovechó el prime time para lanzar una de sus grandes apuestas del año: la nueva edición de MasterChef Celebrity.

La presentación oficial de los participantes estuvo a cargo de Wanda Nara y Vero Lozano, quienes revelaron las figuras que se medirán en el famoso certamen de cocina.

La conductora del formato internacional fue abriendo los sobres con los nombres de las figuras y, en algunos casos, comentaba o recordaba viejos conflictos.

En un momento, Wanda tuvo que abrir un sobre con el nombre de Maxi López y no ocultó su asombro al enterarse que su ex será parte de la competencia.

"¿Sabías esto?", preguntó Verónica Lozano. "No. Y me imagino que el canal habrá hecho un esfuerzo enorme por conseguirlo. Es una persona muy cara", comentó la mediática.

"¿Vos seguís cobrando algo de eso?", retrucó Vero. "No, nuestras cuentas ya las arreglamos hace mucho", aclaró Wanda sobre su vínculo con el padre de sus hijos. /A24