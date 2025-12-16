"Belén", la película de Dolores Fonzi entró en la lista corta de los Oscars y persigue la nominación

Este martes se anunciaron las 15 cintas que integran la shortlist camino a los Premios Oscar 2026 a Mejor película en lengua no inglesa y el largometraje argentino Belén, de Dolores Fonzi, fue confirmada.

La española Sirat, la brasileña El agente secreto, la noruega Sentimental Value, la tunesina The Voice of Hind, la coreana No Other Choice, Fue solo un accidente, dirigida por el iraní Jafar Panahi, que representa a Francia, y Palestine 36, la representante de Palestina, que partían como “casi seguras” de integrar el lote informado este martes, también confirmaron el pronóstico.

En esa lista, también aparecía el film dirigido y protagonizado por Fonzi, que tiene a la actriz Camila Plaate en el rol de Belén, la joven tucumana que, tras sufrir un aborto espontáneo, fue condenada por homicidio en la justicia de esa provincia. Su historia quedó retratada en el libro Belén, de Ana Correa, en el que se basa la producción de K&S Films.

a condición que debían cumplir las películas postuladas a la 98ª edición de los Premios Oscar, era que hayan sido estrenadas en cines en sus respectivos países entre el 1° de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de este 2025.

Las cinco nominadas a los Premios Oscar 2026 a la Mejor película en lengua no inglesa se anunciarán el 22 de enero de 2026, al igual que el resto de las categorías. La ceremonia se se realizará el domingo 15 de marzo, en el Dolby Theatre, con Conan O’Brien como maestro de ceremonias.