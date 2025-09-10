En El Galpón se llevó a cabo la audiencia pública por la readecuación tarifaria del transporte interior

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) llevó a cabo la audiencia pública para discutir la readecuación tarifaria del sistema de transporte público de pasajeros en el área interurbana de la Provincia de Salta. El encuentro tuvo lugar en el Salón Municipal de Cultura de la Municipalidad de El Galpón.

Durante la audiencia las empresas prestatarias del servicio expresaron el deseo de aplicar un incremento del 26% sobre la tarifa actual.

Por su parte los representantes de la secretaría de Defensa al Consumidor, manifestaron su oposición al pedido de aumento resaltando que el incremento atentaría contra la economía de los vecinos.



En este sentido, desde el organismo provincial indicaron el deseo de aplicar el menor porcentaje posible de incremento, y en caso de ser posible, que el mismo se aplique de forma escalonada.

Desde la AMT destacaron también la importancia de escuchar a todas las partes involucradas en el servicio y señalaron que ahora inicia el proceso de evaluación técnica donde se tomarán en cuenta todas las opiniones escuchadas y posteriormente se informará la decisión final.